Собянин: В "Сколково" построят медколледж для более чем 5 тыс. студентов

В Сколкове построят современный медицинский колледж. Здесь будут учиться более пяти тысяч студентов по четырем наиболее востребованным направлениям, среди которых стоматология и акушерство, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Соседство с Инновационным центром позволит студентам и преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами страны. Базой для медицинской практики станут крупные столичные клиники.

Колледж площадью 55 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в Москве. Для учащихся создадут высокотехнологичную среду, которая позволит будущим медикам с первого курса погрузиться в профессию. Студентам будут доступны современные тренажеры, мастерские и лаборатории по химии, физике и биологии. Завершить строительство планируется в 2029 году.