Партия "Родина" передала в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Центризбирком заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партий "Единая Россия", "Новые люди" и "Яблоко", заявила сегодня председатель комиссии Элла Памфилова.

Решение принято единогласно на заседании ЦИК. Ранее также был утверждён список претендентов от КПРФ. Памфилова отметила, что на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента 9-го созыва будут участвовать не более 11 политических объединений.

Партия "Родина" передала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В общефедеральную часть списка вошли в том числе ветераны спецоперации и добровольцы.

Ранее в ЦИК бумаги подали восемь партий - среди них все представленные в парламенте, а также объединение "Яблоко", "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России". Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября.