Смерч оставил без света деревню около Уфы

В Дагестане продолжают бороться с последствиями обильных осадков, которые привели к повышению уровня воды в горных реках до критической отметки. Накануне в центральном районе республики был введен режим ЧС. В ряде населённых пунктов нет электричества и газоснабжения. Нарушено транспортное сообщение в 10 районах.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кизилюртовском районе из-за сбросов воды и ограниченной пропускной способности реки Сулак. Специалисты Минприроды совместно с МЧС республики в круглосуточном режиме укрепляют береговую линию и расчищают русло реки.

Непогода бушует и в Башкортостане. В результате прошедшего накануне смерча в одной из деревень рядом с Уфой оборваны электропровода, населенный пункт остался без света, 10 домов отключили от газоснабжения.

В Москве городские службы предупредили жителей о резком ухудшении погоды. Сегодня в столице ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья.