Целый прайд воспитывает четырех новорожденных львят в Крыму

Детский сад на выгуле. В крымском парке "Тайган" - пополнение у хищников, несколько дней назад на свет появились сразу несколько львят. И впервые в истории парка их воспитанием занимается весь прайд. Через полгода молодняк уже начнет есть мясо, а пока питается материнским молоком.

Такое даже в дикой природе не встретишь. Вместо того, чтобы спрятаться в логове, самка с новорожденными нежится в тени рядом с другими львами и совсем не переживает за жизнь своего потомства.

"Обычно у нас самки удаляются, рожают малышей отдельно, стараются быть в домике, в тени и в открытой саванне мы чаще забираем малышей, потому что больше месяца они там не выживали. А здесь в качестве эксперимента - первый прайд в истории парка "Тайган", который воспитывает своих малышей", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Сразу 4 котенка появились на свет несколько дней назад. Сначала они жили на искусственно созданной скале, а сейчас ползают по саванне. Их воспитанием занимается буквально весь прайд. Львы не рычат, а любая львица может приласкать, как мама.

Симба чудом выжил. Он был домашним питомцем в Саках. А в возрасте полугода из-за неправильного питания у него отказали лапы, и хозяева поспешили избавиться от милой игрушки. Сотрудники парка носили детеныша на руках, выходили и помогли создать свою семью. Хилый львенок вырос и превратился в настоящего царя зверей и вожака прайда.

И это не единственное усатое пополнение в парке. Одних только рыжих львят 15 штук. Но настоящее украшение – редчайшие белые хищники.

"Они живут только в зоопарках, в природе белых львов нет, как и белых тигров. Они все ведут начало от одного предка. От пары, которую в парке Крюгер поймали в 50 годах. Поэтому они украшение коллекций зоопарков мира. Ну и не так много их, всего несколько сотен", - рассказал Олег Зубков.

Возраст молодняка - примерно месяц. Они уже уверенно ползают и пытаются убежать от смотрителей. Проявляют повадки хищников - прячутся в траве и высматривают добычу.

В этом году в "Тайгане" у больших кошек практически нет отказников. Родители сами выкармливают свое потомство. К людям эти котята попадают редко, на профилактический осмотр. Впрочем, смотреть здесь особо нечего – эталонные особи.

Первые недели для новорожденных – знакомство с семьей, примерно в полгода – звериная школа, львы начнут есть мясо и осваивать основные навыки. Под присмотром родителей они будут находиться до 3 лет, а потом покинут прайд, чтобы создать собственный.