Россия и Беларусь задумали взаимно упростить получение разрешения на проживание

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории Союзного государства.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, подписанный документ станет основой для дальнейших переговоров по упрощению гражданам России и Беларуси разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны.

Также предусмотрено расширение списка документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации.

Следующим шагом в практической реализации этих мер станут переговоры Москвы и Минска на уровне внешнеполитических ведомств.

В 2026 году исполнилось 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. За прошедшие десятилетия Союзное государство превратилось, по оценке лидеров двух стран, в локомотив интеграционных процессов на евразийском пространстве. Базой для этого являются мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость.

Продолжается углубление интеграции, благодаря которому упрощается множество процедур для граждан России и Беларуси. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что очередным таким шагом станет принятое Высшим Госсоветом решение по вопросам организации защиты россиян и белорусов от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций.