В России отключили доступ к заблокированным ресурсам с иностранных сим-карт

Владельцы сим-карт иностранных операторов связи лишились возможности беспрепятственно использовать интернет-сервисы, недоступные в России по решению властей.

Как пишут "Известия" со ссылкой на пользователей, роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически осуществляется через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, больше не позволяет обходить действующие России ограничения.

Однако, как утверждают опрошенные пользователи, по-прежнему сохраняется доступ к сервисам, которые по собственному решению прекратили работать в России — в частности, Netflix и некоторые иностранные нейросети.

Министерство цифрового развития России уточнило, что к трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации. Это обеспечивает ограничение доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства России.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой. В числе его основных источников ведомство назвало США, ФРГ, Великобританию, Нидерланды, Индонезию, Тайвань, Францию, Швецию.

Между тем группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение поправки в законодательство, вводящие штрафы для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. За авторизацию с помощью зарубежных сервисов предлагалось штрафовать на суммы до 700 тысяч рублей.