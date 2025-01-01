Российские зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией, перепроданы в одну из стран Персидского залива. Об этом пишут турецкие журналисты.

По словам обозревателя Hürriyet Абдюлькадира Сельви, покупателем мог выступить Катар либо ОАЭ. Детали соглашения утрясли лишь в ночь на пятницу, 10 июля.

Пока официально об этой сделке не объявляли, однако, как предполагает Сельви, соответствующее заявление будет сделано в течение дня 10 июля.

Еще в 2025 году американские средства массовой информации утверждали, что Турция хочет вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400, поскольку на этом настаивают Соединенные Штаты. В обмен на этот шаг Вашингтон сулил Анкаре вернуть доступ к американским истребителям F-35 и снять санкции с турецкой оборонной промышленности.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о загвоздке Турции с С-400, подчеркивал, что этот вопрос не способен повлиять на российско-турецкие отношения.