"Она хотела за него замуж, выбирала белое платье": подруга впервые рассказала о тяжелом выборе Жанны Фриске

Прошло 11 лет с тех пор, как не стало Жанны Фриске. Вскоре после рождения единственного сына Платона артистка узнала, что у нее рак. Певица упорно боролась с недугом, однако болезнь победила.

С тех пор много всякой информации ходит вокруг лечения Фриске, для которой деньгами скидывалась буквально вся страна. Однако сейчас подруга певицы Екатерина впервые рассказала о том, что у Жанны было достаточно очень состоятельных друзей, которые готовы были предоставить ей любые суммы для борьбы с тяжелым недугом, вот только ее избранник, ведущий Дмитрий Шепелев, предпочитал их держать подальше от нее.

"Шепелев, конечно, ограничивал нас в общении. Он забирал телефон, не давал нам возможности предложить другие виды лечения", - заявила Екатерина в своем блоге.

Она дала понять, что Жанна Фриске безоговорочно доверяла возлюбленному, и намекнула, что уже тогда между шоуменом и отцом артистки были сложности во взаимоотношениях. Сама певица находилась словно меж двух огней. Однако Жанна хотела быть счастливой, иметь собственную семью, поэтому на что-то закрывала глаза, передает Starhit.

"На тот момент у нее был выбор: либо Шепелев, либо папа. Она выбрала отца своего ребенка. Она хотела за него замуж, выбирала белое платье. Но Шепелев — великий манипулятор. Обидно, что с Жанной был такой человек. Многие ему верят. Но самое интересное, что она ему верила. Он говорил все, что она хотела слышать. Где-то она понимала, что не все правда, но женщины хотят верить. Он все делал очень красиво. Это невероятно хитрая змея, жуткий артист, но умеет влезть", - заключила подруга певицы.

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