Диана Шурыгина будет мыть туалеты в СИЗО

Накануне, 9 июля, стало известно, что Диана Шурыгина попала в СИЗО. Она нарушила режим домашнего ареста.

Теперь звезда скандального шоу Андрея Малахова моет полы и туалеты в камере, утверждает SHOT. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. При поступлении в изолятор с Дианой начал работать психолог.

Вместе с Шурыгиной в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество.

Напомним, что ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за распространение материалов порнографического характера группой лиц по предварительному сговору.

Диана Шурыгина получила скандальную известность после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке. В тот вечер она "выпила чуть-чуть, на донышке".

В результате Семенова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако благодаря адвокатам наказание удалось заменить на тюремный срок в один год и два месяца. После этого парень вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.

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