Как Алдонин выглядит после лечения в Германии: полностью седой и болезненно худой

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, с 2024 года борется с тяжелым заболеванием. У 46-летнего футболиста выявили рак поджелудочной железы.

Алдонин больше полугода лечился в немецкой клинике. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. На днях он вернулся в Москву.

"Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно. Он почти целый год лечился за границей", — сообщил РИА Новости Дмитрий Булыкин.

Футболист чувствует себя нормально, он уже успел увидеться с друзьями и принял участие в товарищеском турнире. "Чуть-чуть поиграли в падел против хоккеистов Евгения Малкина с Ильей Ковальчуком. Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей", — отметил Булыкин.

Как после лечения в Германии выглядит Алдонин показал Павел Погребняк. На своей странице в соцсети он опубликовал фото с любительского футбольного матча, на котором был замечен и Евгений. На снимке видно, что бывший муж Началовой, который никогда не имел лишних килограммов, буквально высох. Худоба спортсмена выглядит болезненной. Кроме того Алдонин полностью поседел.

"Дай Бог, все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем", — прокомментировал состояние товарища бывший футболист сборной России Александр Самедов.