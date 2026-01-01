Модернизированную банкноту в 100 рублей введут в обращение

Банк России объявил в пятницу, 10 июля, о вводе в обращение модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2026 года.

Как уточняет пресс-служба регулятора, купюру посвятили Центральному федеральному округу, поэтому на ней красуется Спасская башня Московского Кремля с курантами. На обороте денежного знака изображен Ржевский мемориал Советскому Cолдату, а также стилизованная карта ЦФО.

Ранее ЦБ продемонстрировал обновленную купюру номиналом тысяча рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу. Украшают банкноту Никольская башня Нижегородского кремля, Саратовский автомобильный мост через Волгу, Дворец Земледельцев в Казани. Особое внимание регулятор уделил защите денежного знака от фальсификации.

Между тем Госдума предложила Центробанку ввести купюру номиналом 10 тысяч рублей. Инициаторы предполагают, что такой шаг оптимизирует наличное денежное обращение и сократит нагрузку на кассовые узлы и банкоматы.