Западные страны располагают сведениями, согласно которым "россияне снова что-то планируют" в отношении других государств. С таким заявлением выступил в пятницу, 10 июля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как заявил польский политик, Россия уже ведет "гибридную и кинетическую войну" против Польши и Франции и не собирается этим ограничиваться — об этом якобы есть "достоверная информация".

Сикорский заявил, что "цель этих предупреждений — предостеречь их (россиян) от осуществления этих провокаций", сообщает RMF 24.

Москва многократно подчеркивала, что предпочитает урегулировать любые разногласия дипломатическим путем, однако в случае угрозы безопасности России не замедлит с ответом. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал: лобовое столкновение западных стран с Россией или угроза ее безопасности приведут к катастрофическим последствиям для Запада.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва с готовностью пойдет навстречу, когда в Европе возникнут силы, которые захотят возобновить диалог с Россией. Однако общение должно строиться не на нравоучениях или ультиматумах, а на равных позициях.