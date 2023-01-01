Сделала паузу в кино и растит маленького сына: как живет 43-летняя Анна Тараторкина

Анна уверенно пошла по стопам знаменитого отца, почувствовав тягу к актерской профессии. И в отличие от многих детей знаменитостей Тараторкина с гордостью носит свою фамилию.

Впервые зрители увидели Анну на экране, когда ей было всего 10 лет. Этому предшествовала целая драма, которая разыгралась в душе маленькой девочки. Тараторкина упрашивала папу помочь ей стать актрисой детского спектакля "Пчелка". Постановку давали в театре им. Моссовета, где служил Георгий Георгиевич. Спектакль очень понравился маленькой Ане. И тут стало известно, что исполнительнице одной из ролей собираются искать замену. Девочка здорово выросла.

"Когда он сказал твердое "нет", я даже растерялась, потому что со мной он всегда был мягким. Через несколько лет папа, придя домой со съемок, бросил фразу: "А не хочешь ли ты сняться в кино?" Я была очень удивлена. Конечно, хотела!" — делилась Тараторкина в одном из интервью.

Когда настало время определяться с будущим, решение о профессии Анна приняла сама. При чем во ВГИК она принципиально не пошла, так как там у ее отца был курс. "Когда скептически реагировали на мою фамилию (типа, все ясно, папина протеже), меня это заводило еще сильнее. В итоге я везде дошла до конкурса, но выбрала Щепкинское училище", — рассказывала актриса.

В фильмографии Анны 44 картины. В этом году исполняется 22 года, как Тараторкина служит в Московском академическом молодежном театре.

Старшему сыну Тараторкиной Никите в этом году исполнится 16 лет. Он родился в браке Анны с коллегой Александром Ратниковым. Александр известен широкому зрителю по фильмам из серии "Психология преступления". Актеры не ужились вместе из-за разницы характеров и в итоге развелись без публичных скандалов. В воспитании сына оба принимают участие. Но живет Никита с мамой.

"Очень разносторонний, веселый, в меру хулиганистый. С детства изучает английский язык, с трех лет занимается плаванием, прекрасно рисует, лепит, много читает. Очень музыкальный, любит стихи. Увлекается оружием, техникой, мечтает стать оружейным конструктором", — говорит Тараторкина о сыне.

А в сентябре 2023 года Анна неожиданно объявила радостную новость. "Я во второй раз стала мамой — родился наш сын Денис!" — сообщила актриса.

Второго ребенка Анна родила от продюсера Алексея Кундрата. После появления еще одного сына Тараторкина взяла паузу от кино, но выходит на сцену в спектаклях РАМТ.