Актриса Зинаида Кириенко: всю жизнь жила под другим именем и любила одного мужчину

Зинаиду Кириенко называли одной из главных красавиц советского кино, одной из самых сильных и при этом обаятельных актрис.

Всенародную любовь принесли ей главные роли в картинах "Тихий Дон" и "Поэма о море", "Судьба человека" и "Любовь земная". А мировую известность Кириенко получила благодаря работам в фильмах "Казаки" и "Повесть пламенных лет" - первый вошел в число номинантов, а второй получил один из главных призов Каннского кинофестиваля.

Творчество актрисы хорошо известно и театральному зрителю - более 30 лет Зинаида Кириенко выходила на сцену Театра-студии киноактера.

При этом мало кто знает, что у Зинаиды Кириенко с рождения было другое имя. Ее звали Зинаида Георгиевна Широкова, но потом, когда родители развелись, а мать вышла замуж во второй раз, девочке дали отчество и фамилию отчима.

Всю жизнь актриса была счастлива с мужем Валерием Тарасевским. Вот только поначалу Кириенко очень сомневалась в их отношениях, в том, что у них может быть хоть какое-то будущее. Дело в том, что Валерий был на десять лет младше. Но посоветовалась с матерью и, как выражалась актриса, "забрала" паренька.

В браке Кириенко родила Тарасевскому двух сыновей, которые не пошли по ее стопам, а выбрали совершенно другие профессии. Супруги прожили вместе 44 года, вплоть до смерти Тарасевского в 2004 году. Ему было 60 лет. Кириенко пережила его на 18 лет, она умерла в 2022 году, напоминает aif.ru.