Неустойчивую дождливую погоду пообещали москвичам до конца июля

Во второй половине июля в Москве и Подмосковье сохранится неустойчивая погода с дождями. Об этом рассказал в пятницу, 10 июля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как пояснил эксперт в интервью АГН "Москва", атмосферные процессы настроены таким образом, что основная жара приходится на Западную Европу и на Западную Сибирь. При этом Русская равнина "оказывается между двумя этими центрами жаркой погоды и во владении циклонической ложбины, которая привлекает к себе циклоны то с севера, то с юга".

В итоге для Москвы и Московской области наиболее вероятное развитие событий – это продолжение неустойчивой погоды с дождями, причем в выходные осадки будут интенсивные и очень сильные дожди, особенно в южной части столичного региона.

Аналогичные погодные условия, по словам Шувалова, сохранятся и до конца июля.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что за три дня — с 10 по 12 июля — в столичном регионе может выпасть до 90% месячной нормы осадков. При этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предполагала, что улучшения погоды в Москве можно ожидать во второй половине июля.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова призвала жителей столичного региона не отчаиваться из-за скверной погоды, напомнив песенку из мультфильма про кота Леопольда: "Если вдруг грянет гром в середине лета — неприятность эту мы переживем".