В Госдуме предложили изменить принцип назначения пособия малообеспеченным семьям

Единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, предусмотренное в России для семей с невысокими доходами, следует назначать автоматически. Такое предложение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как указала парламентарий в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву, современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от банковских вкладов граждан, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим назначения пособий.

Аналогичным образом Буцкая предложила автоматически продлевать выплаты на основе актуальных данных из налоговой и банков, а также информировать граждан о возможном прекращении права на пособие в случае изменения их доходов.

Чтобы упростить жизнь россиянам, депутат выступила за воплощение схемы "единого окна" в вопросах льгот и пособий. Сейчас россиянам приходится самостоятельно изучать основания, собирать документы и подавать отдельное заявление на каждую меру поддержки. Если на портале "Госуслуги" создать специализированный сервис, в лучшую сторону изменится подход к взаимодействию гражданина и государства, цитирует Татьяну Буцкую ТАСС.

Ранее в Социальном фонде напомнили, что в России предоставляется около 40 различных мер социальной поддержки, адресованных семьям с детьми. С 1 июня открыт прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми — ежегодную семейную выплату. Обратиться за ней можно через "Госуслуги", клиентские службы Соцфонда и через многофункциональные центры (МФЦ).

Между тем в Госдуме предложили увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка в России до 50 тысяч рублей. Авторы инициативы подчеркивали, что "масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен", однако "во многих семьях нет на это денег".