Что не так в браке Татьяны Булановой: об этом певица предпочитает молчать

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Татьяна Буланова рассказывала, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.

"Мы видимся раз в неделю. Мы все равно встречаемся, потому что я в Москву периодически приезжаю. Он не забывает, как я выгляжу", - с юмором отметила Буланова.

В Сети неоднозначно относятся к словам артистки. Одни пользователи считают брак певицы "искусственным" и даже фиктивным, потому что супруги "должны жить вместе постоянно, а не видиться раз в неделю". Другие же выразили уважение Татьяне и Валерию за крепость чувств и современный взгляд на отношения. Есть те интернет-пользователи, кто прямо назвал брак Булановой гостевым.

Психолог Наталья Панфилова отметила, что такой вариант семейной жизни не является чем-то необычным, если он устраивает обоих партнеров. Более того, у гостевого брака есть свои преимущества. Он помогает сохранить личное пространство, избежать бытовых конфликтов и при этом поддерживать отношения.

Однако в таком типе отношений есть и сложности, о которых Татьяна Буланова, вероятно, предпочитает не говорить. Одно из них - отсутствие четких договоренностей между супругами. Если один человек воспринимает гостевой брак как комфортную модель, а второй ожидает традиционной семьи с общим бытом, со временем могут появиться претензии, передает Пятый канал.

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