Раскрыт коварный план опального принца Эндрю

Эндрю, бывший герцог Йоркский, был лишён всех титулов после скандала, связанного с его дружбой с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Хотя сын Елизаветы II отрицает какие-либо правонарушения, его сослали подальше от дворца и больше не приглашают на семейные торжества.

Понимая, что в Лондоне жить с привычным шиком не получится, Эндрю задумал коварный план. По данным RadarOnline, экс-принц хочет сбежать в одну из стран Персидского залива. Восстановить репутацию в Великобритании у сына Елизаветы II нет шансов.

Источники утверждают, что Эндрю также надеется, что его дочери — принцессы Беатрис и Евгения — смогут сохранить влияние семьи Йорков внутри монархии, пока король Карл III продолжает держать его на расстоянии.

"Он чувствует, что все двери для него окончательно закрылись. В то же время в некоторых странах Персидского залива, как ему кажется, по-прежнему ценят отношения, которые он выстраивал десятилетиями. Там его воспринимают как человека с опытом и влиянием, а не только через призму скандалов, омрачивших его жизнь. Всё чаще Эндрю говорит о странах Залива как о своём лучшем шансе построить достойное будущее, потому что только там, как ему кажется, к нему ещё относятся с определённым уважением", — сообщил источник близкий к экс-принцу.

По словам инсайдера, Эндрю буквально одержим идеей сохранить дочерей в центре общественного внимания ради собственных интересов. "Пока они остаются заметными и активными в королевских кругах, фамилия Йорк продолжает звучать, а значит, по его мнению, для него остаётся хоть небольшая возможность однажды вновь приблизиться к какой-либо роли в жизни монархии", — отметил источник.

Люди из окружения сестёр говорят, что Беатрис и Евгения в целом разделяют мнение отца о том, что сами они не сделали ничего плохого, участвуя в коммерческих проектах. Однако они не готовы открыто поддерживать Эндрю перед королём или добиваться возвращения отца в семью, опасаясь, что это может навредить их собственному положению.