Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

Почти 30 человек пострадали сегодня утром в ДТП на Нижегородской улице. Там "Газель" столкнулась с автобусом. Водитель общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, выехал на газон. Но этот маневр всё равно не спас автобус от сильных повреждений.

Передняя часть рейсового автобуса-"гармошки" разбита вдребезги - смят капот и выбиты стекла. А водительская кабина превратилась в груду металла. Крупное ДТП в центре Москвы на улице Нижегородской произошло в утренний час пик - около половины восьмого.

Все произошло в считанные секунды: белый грузовой фургон подрезал автобус, который мчался по выделенной полосе. Из-за резкого маневра общественный транспорт выехал на тротуар и врезался в рекламный щит, который, в свою очередь, задел стоящее рядом здание торгового центра. Повреждения оказались настолько сильными из-за скорости.

Пассажиры автобуса даже не успели осознать, что произошло. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затем число выросло до 25 человек. Кому-то помощь оказали на месте, других пассажиров и водителя автобуса госпитализировали. Сейчас с людьми связываются, чтобы помочь оформить документы для страховых выплат и компенсаций.

"Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в автобусе по вине водителя "Газели", а также будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП, водителя грузового автомобиля. Мосгортранс потребует от него полного восстановления поврежденного автобуса", - сообщил Герман Иванов, начальник пресс-службы службы внешних коммуникаций Мосгортранса.

Расследование деталей ДТП - на особом контроле.

"Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель грузового фургона совершил столкновение с автобусом. Который от удара въехал на тротуар, где столкнулся с препятствием", - рассказала Анастасия Анфиногенова, старший прокурор отдела прокуратуры г. Москвы.

Специалисты спилили деформированные части автобуса, и транспортное средство отбуксовали, чтобы освободить движение.