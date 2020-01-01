Собянин: Электродепо "Замоскворецкое" обслуживает рекордное число линий метро

Электродепо "Замоскворецкое" исполняется 57 лет. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

За время своего существования оно обслуживало поезда четырёх линий метро: Замоскворецкой, Троицкой, участка "Каховская — Каширская" и БКЛ. Это абсолютный рекорд для столицы.

После открытия в депо эксплуатировали поезда типа "Г". После модернизации в 2021 году в "Замоскворецком" только самые современные составы "Москва-2020" и "Москва-2024". Сейчас в депо трудятся более 600 специалистов. Именно благодаря их работе поезда на БКЛ ходят регулярно с минимальными интервалами.