На Пушкинской площади при ремонте фасада дома нашли уникальную вывеску

На Пушкинской площади происходят удивительные события. Здесь сделано открытие исключительной важности. Правда, пока оно скрыто под строительными лесами.

На Страстном, 4 - ремонт фасада. Специалисты работают максимально бережно. Это ведь знаменитый доходный дом дворянина Константина Горчакова. Недвижимости у него было немало - в Одессе, в Крыму. Чтобы умножить состояние, Горчаков обращает взор на Москву и заказывает проект дома в стиле эклектика архитектору Мейснеру.

"Отец нашего домовладельца, который построил здесь в начале 20 века доходный дом, учился в Царско-Сельской гимназии с Александром Сергеевичем Пушкиным. Представляете, какая удивительная аналогия? Доходный дом, который построил его сын, сегодня расположен на Пушкинской площади", - рассказал Даниил Давыдов, экскурсовод ФКР г. Москвы.

Горчаков не прогадал: новый дом приносил ему немалый доход. "Здесь были квартиры. Стоили от 3 до 50 рублей. Но первые этажи были самые лакомые. Здесь были бакалеи, которые также сдавались под арендаторов. Здесь были магазинчики, здесь были кафе. И здесь при проведении работ по ремонту фасадов мы наткнулись на историческую - именно историческую - вывеску, которая сейчас бережно обрабатывается специалистами", - сообщил Даниил Лосин. Советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта г. Москвы.

Реставраторы работают, едва дыша. У них что ни день, то находка. "Это не просто старинная вывеска. А вывеска, написанная на фасаде краской. До революции и в первое советское время большинство вывесок делались на металлических или деревянных листах. Переехал, увез с собой. Легко изготовить, легко сделать, легко повесить. Вот такие вывески красочные, написанные на фасаде, это в принципе огромная редкость", - отметила Наталья Тарнавская, глава трудовой коммуны "Вспомнить всё".

Надпись читается легко: "Кафе-столовая Казбек". Причем, шрифт идентичен тому, что использовался на уже отреставрированной вывеске в Кривоколенном переулке. Датировка - 20-е годы прошлого века. Казбек тогда был в моде - благодаря нашумевшей экспедиции альпинистов. Но вскоре буквы у реставраторов стали буквально двоиться в глазах. Оказалось, что Казбек под собой скрывает нечто больше, потому что на вывеске - аж три слоя букв.

В этом доме располагался штаб социал-демократов, в котором частенько бывал Максим Горький. Но, увы, о вывеске в его пролетарских произведениях - ни слова. Вся надежда - на реставраторов и историков. Скоро и дом предстанет во всей красе и одной московской тайной станет меньше.