В Мооблсуде проходит заседание по делу "балашихинского отравителя"

В пятницу в Московском областном суде проходит заседание по делу "балашихинского отравителя" Артёма Миссюры, которому грозит пожизненный срок.

По версии следствия, имея более 3 миллионов рублей долга перед различными банками, Миссюра решил поправить материальное положение за счёт имущества родственников, решив их устранить. Мужчина выбрал изощрённый способ убийства - яды. Токсичные вещества он заказывал по интернету, а потом подсыпал в пищу и воду родным и друзьям.

Жертвами серийного отравителя стали два человека. Семерых удалось спасти. Разоблачили балашихинского "Борджиа" случайно, когда на недомогание пожаловалась его собственная мать. Врачи, изучив состояние её здоровья, сообщили о результатах в полицию. После чего в квартире установили камеры видеонаблюдения, подтвердившие страшные опасения.