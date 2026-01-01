Почти 15 тысяч нелегальных мигрантов выдворили из России за месяц

В июне Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) провели первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал – 2026".

Как рассказала в пятницу, 10 июля, официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем MAX-канале, в рамках операции было пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции, причем 14,6 тысячи иностранцев выдворены из нашей страны в административном порядке и депортированы. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске.

Кроме того, 10,4 тысячи недобросовестных работодателей наказаны за незаконное привлечение мигрантов к работе.

Ирина Волк заверила, что работа по противодействию незаконной миграции в России будет продолжена.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предлагал депортировать из России всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Мигранты, желающие жить в России, обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.