Возвращение принца Гарри домой обернулось оглушительным провалом

На днях принц Гарри вернулся в Великобританию. Он принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных "Играм непокоренных". Вот только в Сети судачат, что возвращение опального младшего сына короля обернулось для него оглушительным провалом.

Дело в том, что принц Гарри не смог остановиться ни в одной королевской резиденции. Несмотря на наличие сотен свободных комнат в домах отца Карла III, Гарри был вынужден искать другое место для ночлега. Кроме того, ситуацию усложнил крупный судебный проигрыш в деле против издателя Daily Mail, который стал для принца серьезным репутационным ударом. Ну и никто не отменял вялотекущий конфликт с семьей, которому, похоже, не видно конца, перечисляет The Mirror.

В настоящее время принц Гарри находится в Бирмингеме. Его график остается неопределенным. Непонятно, будет ли его там сопровождать супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл. Поговаривают, королевская семья ясно дала понять паре, что ее присутствие на публике крайне нежелательно. Более того, по слухам, Гарри вынужден заранее записываться на прием к собственному отцу.

В Сети судачат, что всё это - последствия необдуманной политики герцогов Сассекских, у которых были очень большие шансы стать любимчиками публики, если бы они не отказались от королевских обязанностей и не дали ряд скандальных интервью.

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