"Комариная буря" грозит москвичам в конце июля

Погодные условия благоприятствуют росту активности комаров. Об этом рассказал в пятницу, 10 июля, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Как уточнил эксперт в интервью АГН "Москва", в первой половине июля в столичном регионе фиксируется временный спад численности кровососущих комаров. Однако это затишье перед бурей.

В ближайшие две недели в случае жаркой погоды "природа наверстает упущенное", предупредил Вольпин. Он пояснил, что комары любят сочетание тепла и стоячей воды. Погода в мае и июне была такова, что временные водоемы, лужи и бочки – основные "роддомы" комаров – пересыхали быстрее, чем личинки успевали превратиться во взрослых насекомых.

Однако масса воды, образовавшаяся за последние дни на фоне сильных дождей, в комбинации с высокой температурой воздуха обещает резкий рост популяции комаров. Пик придется на конец июля – начало августа, когда к погодным факторам добавится спад естественных врагов, поэтому "готовимся к достаточно плотной активности гнуса".

Ранее зоолог Илья Гомыранов отмечал, что современное общество буквально живет в условной "гонке вооружений": комары постоянно вырабатывают устойчивость к определенным ядам, поэтому старые репелленты теряют действенность, однако современная промышленность производит новые отравляющие вещества.

В Роспотребнадзоре предупреждали, что даже от одного комариного укуса человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями. Ведомство уточняло, что переносчиками конкретных болезней выступают насекомые определенного рода. Например, лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары Culex.