Тимур Батрутдинов снял одежду и народ ахнул: от щуплого парнишки не осталось и следа

В Сети распространились свежие кадры с сильно изменившимся Тимуром Батрутдиновым. Народ буквально ахнул.

48-летний Тимур Батрутдинов теперь может с легкостью променять сцену юмористических шоу на подиум для бодибилдеров. Известный артист "раскачался" не на шутку. Комик предстал топлес и похвастался внушительными мышцами на руках и теми самыми кубиками на животе, о которых мечтают "фитоняшки".

Сколько усилий и времени потребовалось звезде "Камеди клаб" привести себя в такую феноменальную форму, остается только догадываться. В Сети поклонники выразили восторг и восхищение по поводу преображения обычно щуплого артиста.

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Кто-то припомнил, что в последнее время в среде отечественного шоу-бизнеса стало модным быть качками. Например, в сногсшибательную спортивную форму привел себя признанный иноагентом молодой супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин. Пытается до 100 килограммов "раскачаться" и единственная дочь актрисы Марии Шукшиной Анна.

Правда, последняя регулярно получает множество критических отзывов в Сети относительно своей внешности. Более того, не одобряют увлечения Анны и родственники. При этом Шукшина не понимает, почему ее все терроризируют, ведь она никому не вредит, занимается любимым делом и хорошо себя чувствует.

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