Андрей Бурковский сгорел в Италии

Андрей Бурковский уехал из России после начала спецоперации. Артист не делал заявлений, просто забрал детей и покинул страну. Сейчас экс-участник КВН с семьей живет в Бостоне.

За границей Бурковский берется за любую возможность заработать. Артист играет в театре, преподает актерское мастерство. И в отличие от многих других актеров-релокантов, у Андрея жизнь в Америке складывается удачно. Он по-прежнему востребован в профессии.

Судя по тому, что отпуск Бурковский проводит в Италии, и с деньгами проблем у него нет. В Сорренто Андрей прилетел с женой. Парочка наслаждается неаполитанской кухней, ходит в музеи и загорает на солнце. Правда, с последним актер перестарался. Бурковский сгорел под палящим итальянским солнцем.

На свежем фото, которое звезда сериала "Даёшь молодёжь!" выставил на своей странице в соцсети, видно, что даже лицо артиста жутко красное из-за солнечного ожога. "Burnt and happy!" (Обгоревшие и счастливые —прим.ред.) — подписал снимок Бурковский, который уже давно ведет свои блоги исключительно на английском.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники Андрея пришли в восторг от нового кадра. Народ оставил под постом десятки комментариев и тысячи лайков. "Прекрасная пара!"; "Андрей не стареет"; "Сметанкой помазать надо ожог"; "Ну такие красивые, не могу"; "Милая пара", — пишут пользователи Сети.