Песков назвал тему С-400 в Турции сверхчувствительной

Москва и Анкара поддерживают контакты относительно дальнейшего будущего ракетных комплексов С-400, приобретенных турецкими властями у России. Об этом рассказал в пятницу, 10 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля последовал за публикациями СМИ о давлении НАТО на Турцию из-за купленных у России ракетных комплексов С-400. Турецкие журналисты писали, что Анкара решила перепродать спорные установки, покупателем мог выступить Катар либо ОАЭ.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "эта тема относится к области сверхчувствительных", поэтому "мы будем продолжать контакты" (цитаты по ТАСС).

Ранее советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч уверял, что никакого перелома в российско-турецких отношениях, вопреки курсирующим слухам, нет. Дипломат напомнил, что между президентами России и Турции сложились "высокие личные отношения".