Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разговаривали с 4 июля. Это подтвердил в пятницу, 10 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля, несмотря на заявление Трампа о намерении позвонить российскому коллеге, пока такой разговор не состоялся.

Однако "здесь особой подготовки не требуется" и "это очень оперативно может быть согласовано", поэтому "как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен", подчеркнул Песков.

Говоря о способности и готовности Соединенных Штатов надавить на киевский режим, чтобы заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратились удары по российской инфраструктуре, Песков предложил поинтересоваться этим в Белом доме, сообщает ТАСС.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предупредил, что если Вашингтон действительно согласится участвовать в закрытии неба над Украиной, не запрещая при этом удары ВСУ по российской территории, это будет не война между Украиной и Россией", а "война с использованием самого опасного вида оружия".

Между тем американские эксперты поспешили охладить восторги Киева относительно возможного получения от США лицензии на самостоятельное производство ракет Patriot. Как объяснили специалисты, это никак не поможет ВСУ, поскольку сопряжено с целым рядом проблем.