Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

Информационную безопасность и угрозы, связанные с новейшими технологиями, обсудили сегодня члены Совбеза России. Оперативное совещание провел Владимир Путин по видеосвязи из Кремля. В разговоре приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, члены администрации президента, министр обороны и директор ФСБ.

"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности РФ, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - отметил Путин.