Ножки-спички, сутулая и еле ходит: всплыло редкое видео с Аллой Пугачевой без фильтров

Алла Пугачева на днях улетела в Прибалтику. 77-летняя Примадонна находится в Юрмале. Певица примчалась на помощь подруге Лайме Вайкуле. Скоро стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", но без подтверждения, что в нем примет участие Пугачева, зрители не спешат покупать билеты.

Исполнительница хита "Айсберг" поселилась на вилле в центре города. Алла Борисовна перебралась в Латвию не одна. С певицей приехали Максим Галкин* и двойняшки Лиза и Гарри. В Юрмале Примадонна восстанавливается после двух недавних операций на сердце, артистке предписаны пешие прогулки. Правда, судя по свежим кадрам, Пугачева еле передвигает ноги. В Юрмале она ходит за ручку с мужем-иноагентом.

Во время одной из прогулок Примадонну сняли поклонники. Кадры уже опубликовали в Сети. Певица была весьма скромно одета, выбирав удобство и комфорт. Также заметно, что артистка практически отказалась от косметики. Заметно, что Пугачева еще сильнее похудела. Видимо, сказываются последствия операций.

"Ножки-палочки просто"; "Возраст никого не красит"; "Господи, жалкая какая… Смотреть больно"; "Сутулая и еле ходит уже"; "Сильно сдала. Даже жаль"; "Стыдно уже в таком виде на публику лезть", — пишут пользователи Сети в комментариях под видео, которое разлетелось по тематическим пабликам.

* - признан Минюстом иностранным агентом на территории России