Кейт Миддлтон рассказала о Джордже, Шарлотте и Луи: не умолкала ни на минуту

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. У пары подрастают сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта.

Именно Джордж станет следующим, после принца Уильяма, королем Великобритании. В Сети говорят, мальчик уже сейчас демонстрирует серьезность, внимательность и деловитость. А вот Луи является любимчиком публики за счет своей непосредственности и бунтарского характера. Поклонники говорят, что с ним Кейт и Уильяму еще придется "помучиться". Что касается Шарлотты, то, по мнению фанатов в Сети. девочка растет полной копией своей бабушки Елизаветы II.

Несмотря на открытость принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые прилежно выполняют свои королевские обязанности и время от времени выходят в свет с наследниками, о частной жизни троих детей будущих короля и королевы по сути почти ничего неизвестно.

И вот в приватной беседе с известным теннисистом Энди Марреем, с которым оказалась на трибуне Уимблдона, Кейт Миддлтон рассказала о детях. Так, она сообщила, что ребята подрастают спортивными и очень активными. принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи играют в теннис и пробуют свои силы в паделе.

"Кейт не переставала болтать", - отметил спортсмен для The Mirror.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>