Члены Европейского союза ведут переговоры об ужесточении санкционных ограничений против России, пытаясь согласовать новый пакет рестрикций хотя бы в урезанном виде.

Как рассказал информированный источник Euractiv, до согласия европейским странам далеко. В ЕС уже пошли на компромисс, убрав из перечня ограничительных мер закрытие границ для участников спецоперации, эмбарго на российскую рыбу и внесение в черный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Недовольство этими проволочками выразил киевский режим. Говоря о вероятности принятия 21-го пакета санкций в смягченном варианте, глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал действенных рестрикций, "от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития, поскольку оценивает глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.

В частности, из-за рестрикций Россия была вынуждена полностью импортозаместить всю авиационную технику. Владимир Путин подчеркнул, что по многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги. При этом президент призвал наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал быстрее и масштабнее.