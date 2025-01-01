Ведущая Ида Галич вышла замуж в Северной Осетии

Ида Галич и ее избранник Олег Ледвич официально оформили отношения. Торжество состоялось в Северной Осетии.

Для этой цели Ида Галич и ее возлюбленный арендовали целый самолет. Воздушное судно доставило пару и их друзей на место. Среди гостей оказались Ольга Парфенюк, Ирина Горбачева, Аня Покров и Артур Бабич, Денис Дорохов, Виктория Шелягова и многие другие.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ида Галич опубликовала фотографии, на которых предстала в свадебном платье. "Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж", - объявила радостная новобрачная.

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В комментариях популярную ведущую поздравили не только обычные подписчики, но и представители отечественного шоу-бизнеса. Осыпали блогершу комплиментами и добрыми пожеланиями актриса Екатерина Варнава, продюсер Яна Рудковская, светская львица Светлана Бондарчук, актриса Агата Муцениеце и многие другие.

Напомним, Олег Ледвич - бизнесмен и совладелец компании, которая занимается монтажом промышленных машин и ледового оборудования. Бизнес семейный, Ледвич продолжает дело отца. И у Иды Галич, и у Олега Ледвича это второй брак. Летом 2025 года ведущая родила возлюбленному дочь. Для обоих девочка является вторым ребенком.

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