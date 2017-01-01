Что случилось с могилой Веры Глаголевой через 9 лет после похорон

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Последние недели жизни звезда кино находилась в немецкой клинике, где врачи делали все возможное, чтобы помочь Глаголевой, но их старания, увы, успехом не увенчались.

О ее страшном диагнозе "рак желудка" знали лишь самые близкие. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса строила оптимистичные планы. Как режиссер снимала очередной фильм. Гуляла на свадьбе младшей дочери Анастасии с хоккеистом Александром Овечкиным. Смерть Глаголевой в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена стала для ее поклонников громом среди ясного неба.

Народ оплакивал уход актрисы, как потерю близкого человека. На траурную церемонию пришли тысячи людей. И до сих пор поклонники регулярно приходят на могилу Веры Витальевны. Похоронили звезду "Бедной Саши" на Троекуровском кладбище в Москве.

Семья актрисы установила на погосте целый архитектурный комплекс: беседка, дорожки, освещение, памятник, металлические кресло, шаль и книга со строками, принадлежащими отцу Глаголевой: "…счет прожитых лет продолжается в детях, а дальше во внуках… По воле Творца нить жизни не рвется. Вы просто поверьте: счет нашим годам не имеет конца. На этом и держится вера в бессмертие". По оценкам экспертов, на одну только беседку было потрачено 2 миллионов рублей, а на всю композицию минимум в пять раз больше.

Спустя девять лет после похорон могила Глаголевой считается одной из самых красивых на Троекуровском. Близкие позаботились, чтобы последнее пристанище актрисы всегда было чистым и ухоженным, даже если дочери и вдовец длительное время отсутствуют в стране.