В Росатоме заявили о резкой активизации ударов ВСУ по ЗАЭС

Действия киевского режима в Запорожской области вне рамок здравого смысла. Так гендиректор Росатома Алексей Лихачев прокомментировал интенсивность украинских ударов по Энергодару после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Лихачев подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой задачу сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Как сообщалось, кроме обстрелов города и окрестностей, украинские военные транслируют с помощью дрона призывы эвакуироваться из города. Глава Росатома отметил, что из-за атак ВСУ Запорожская АЭС 21 раз переходила на автономное энергоснабжение. При этом, по данным Лихачева, запасов дизельного топлива хватит на 11 суток работы ЗАЭС.

Гендиректор Росатома отметил также работу миссий МАГАТЭ на станции. Сотрудники агентства, в частности, принимали участие в разминировании территории. В то же время, в докладах экспертов МАГАТЭ угрозы со стороны украинских военных для Запорожской атомной электростанции отражены не в полной мере. Лихачев подчеркнул, что критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ прозвучала на встрече с Гросси, передает ТАСС.