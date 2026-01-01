Соцфонд напомнил о праве на досрочную пенсию одного из родителей ребенка-инвалида

Российские законодательство предусматривает возможность оформления досрочной пенсии родителю ребенка с инвалидностью. Об этом напомнил в пятницу, 10 июля, Социальный фонд России.

Как подчеркивает ведомство в своем MAX-канале, из двух родителей ребенка-инвалида использовать эту возможность может только один родитель, причем он должен заниматься воспитанием этого ребенка как минимум до его восьмилетия. Сроки установления инвалидности не имеют значения.

Если досрочно выйти на пенсию пожелает мать, она сможет сделать это в 50 лет, если наберет трудовой стаж от 15 лет и накопит индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.

Для отца эти показатели составляют, соответственно, 55 лет, 20 лет стажа и ИПК не менее 30.

Ранее эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что выйти на пенсию по старости до достижения общего установленного законом возраста могут безработные предпенсионеры: женщины в возрасте 54 лет и старше, а также мужчины в возрасте 59 лет и старше. Важным условием является оформление статуса безработного в службе занятости и безуспешность поисков работы.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что с 1 августа 2026 года в России пересчитают пенсионные выплаты представителям ряда категорий. Перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым исполнилось 80 лет, а также бывших летчиков и шахтеров.