Европейскому союзу следует немедленно назначить спецпредставителя для переговоров с Россией, прекратив гонку вооружений. Нельзя терять времени, написал в соцсети X лидер итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд", экс-премьер Италии Джузеппе Конте.

Конте подчеркнул, что прошло уже два месяца, но до сих пор не названо ни одного имени представителя для переговоров. История учит, что дипломатия гораздо эффективнее перевооружения для обеспечения полного мира и реальной безопасности.

Истинные проблемы граждан Италии - рост цен на энергоносители, доводящий компании до банкротства, а также положение дел в социальной сфере. Экономику стран ЕС, по словам экс-премьера, разрушает искусственно раздуваемая в угоду западному военно-промышленному лобби антироссийская истерия.