Еще вчера они громили машину местных военкомов, грубо пытавшихся мобилизовать молодого парня. А сегодня уже покаянно стоят на одной из площадей Львова. Бунт не удался. Из Киева холопам быстро указали на их место. Но те, кто по возрасту подпадает под призыв, вряд ли отделаются простыми извинениями. Их ждет фронт, где ВСУ похвастать нечем. Чтобы не допустить каскадного обвала, Киев бросает в мясорубку новые партии украинцев. Лишь бы война продолжалась.

"По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности. Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно", - отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Да и зачем, когда Евросоюз и НАТО исправно выделяют деньги на войну. Только в этом году Украина получит 160 миллиардов евро. Берлин предлагает нарастить помощь. Хотя, казалось бы, Германии стоит подумать о себе. Ее экономика стагнирует. Автогигант "Фольксваген" собирается закрыть сразу несколько заводов на территории ФРГ.

"Основная проблема - высокие затраты. На энергию, на коммунальные услуги. А также различные нормативы Евросоюза, осложняющие выпуск новых автомобилей на рынок. В США, например, с этим гораздо проще. Поэтому "Фольксваген" планирует перенести часть заводов туда", - говорит Александр Бергер, аналитик.

Похожая ситуация сейчас в большинстве стран Евросоюза, власти которого рассчитывают заместить гражданское производство военным. Под предлогом того, что Россия якобы собирается напасть на Европу, ЕС активно перевооружается. Основной упор делается на производство дронов, которые европейцы активно копят. Однако эксперты уже сигнализируют - такая стратегия может стать ошибочной: "НАТО хочет накопить арсеналы беспилотников на случай возможного столкновения с Россией, но эта стратегия может привести к тому, что альянс окажется с запасами устаревшего оружия еще до начала боевых действий".

Вот и Киев говорит о том же, призывая европейцев передавать все дроны Украине, параллельно развивая средства борьбы с ними. А также ПВО. С ним и у Киева проблемы. Не хватает ракет-перехватчиков. США пообещали Украине лицензию на производство своих "Пэтриотов". Однако наладить выпуск быстро не получится, пишет "Нью-Йорк Таймс", приводя в пример Германию, которая еще два года назад получила эту технологию от американцев и даже построила завод: "На немецком заводе до сих пор не выпущено ни одной ракеты Patriot, что свидетельствует о том, насколько сложно нарастить производство американского оружия за рубежом даже после получения разрешения от правительства США. Это поучительная история для Украины, чьи лидеры выразили уверенность в том, что смогут организовать все очень быстро".

Вот и пропагандист-русофоб Юлиан Рёпке радости по поводу решения Вашингтона совсем не испытывает: "Россия сможет произвести более 1400 баллистических ракет "Искандер-М" раньше, чем Украина выпустит свой первый перехватчик Patriot собственного производства. К сожалению, это не мои расчеты. Эти оценки приводят эксперты. А это означает, что Россия успеет выпустить около 1400 таких ракет прежде, чем Украина сможет перехватить первую из них".

Впрочем, и в данный момент украинское ПВО не справляется с российской баллистикой, которой наносятся удары в том числе в Киеве. Это происходит в ответ на террористические атаки ВСУ, которые продолжают бить в том числе и по Запорожской АЭС.

"Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации, с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 16 ударов артиллерии", -об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал руководителю МАГАТЭ на встрече в Калининграде.

Впрочем, ожидать каких-то действий от этой организации или хотя бы осуждения в адрес Киева традиционно не стоит.