Смерч прошелся по востоку Башкирии

Покосившиеся заборы. В крышах зияют дыры. По поселку разбросан мусор. Последствия мощного смерча, прошедшего по Башкирии, устраняют почти сутки. Местные жители, кажется, до сих пор не могут прийти в себя.

В соцсетях полно зрелищных кадров, словно из документальных фильмов про торнадо. Воздушный вихрь размером до небес несся с огромной скоростью. Полную силу воронка набрала над озером Ургун. Там смерч достиг пика и пошел по населенным пунктам. Выкорчевывал из земли столетние деревья, обрывал линии электропередачи. Без света осталась целая деревня. Еще восемь домов - без газа. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

"Прокуратура контролирует соблюдение регламентных сроков выполнения работы по устранению последствий стихии и восстановления прав граждан на благоприятное условие проживание. А также получение коммунальных ресурсов в полном объеме", - сообщила Регина Батталова, старший помощник прокурора республики Башкортостан.

Столица республики накануне ушла под воду. За сутки в Уфе выпала почти месячная норма осадков. Паводки продолжаются в Дагестане. В ряде населенных пунктов нет электричества и газоснабжения. В 10-ти районах нарушено транспортное сообщение. Уровень воды в горных реках по-прежнему остается на опасной отметке. Сотрудники МЧС круглосуточно укрепляют береговые линии.

Дальний Восток накрыл плотный туман. Видимость - нулевая. Словно смотришь в молоко. Водителей просят без крайней необходимости за руль не садиться. В парках - ажиотаж среди гуляющих.

Резкое ухудшение погоды ожидается и в столице. Уже ночью в Московском регионе прогнозируют дожди с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду.