ООН запросила у России информацию по теракту в Старобельске

Данные расследования террористической атаки Киева на колледж в Старобельске запросило у Москвы управление Верховного комиссара ООН. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Как заявила омбудсмен на международной онлайн-встрече "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", получен ответ от международной организации по факту удара в Старобельске. Требуемая информация будет в ближайшее время предоставлена.

Дроны ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педуниверситета в ЛНР в ночь на 22 мая. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек, более 40 пострадали, передает ТАСС.