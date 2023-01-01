Медведи атаковали граничащий с Россией регион Финляндии

Полиция граничащей с Россией Восточной Финляндии сообщила о растущем числе жалоб на медведей. Жители обращаются в экстренные службы после встреч с прогуливающимися по населенным пунктам зверей.

Как пишет Yle, по данным на июнь этого года количество встреч с медведями исчисляется уже парой сотен. Тогда как в 2023 году обращений было 45 за весь год, а в 2024 и 2025 - 131 и 199 соответственно. Как правило, обращения связаны с тем, что медведей замечают в жилых районах или рядом с ними.

В полиции жалуются, что частые обращения из-за медведей увеличили нагрузку на полицейские участки. Правоохранители утверждают: если популяция медведей продолжит расти нынешними темпами, то в ближайшие годы полиция уже не сможет справиться с ситуацией.