Тейлор Свифт с таким размахом отпраздновала свадьбу, что взбесила абсолютно всех

3 июля сердце Нью-Йорка остановилось – власти города заблокировали Седьмую авеню, одну из главных транспортных артерий. И внесли крайне неудобные для пассажиров изменения в работу Пенн-стейшн - самого загруженного транспортного узла Северной Америки. А все потому, что вокзал находится как раз под легендарным стадионом Мэдисон-сквер-гарден, где Тейлор Свифт - самая богатая певица, причем за всю историю мировой музыки, ее состояние - 2 миллиарда долларов - решила выйти замуж за Трэвиса Келси – одного из величайших игроков в истории американского футбола, который тем не менее со своим сравнительно скромным капиталом в 100 миллионов долларов вряд ли смог бы самостоятельно потянуть свадьбу таких грандиозных масштабов.

Чтобы звездные гости чувствовали себя в полной безопасности, мэр Нью-Йорка лично распорядился усилить охрану вокруг Мэдисон-сквер-гарден. И в торжественный день порядок обеспечивали 130 офицеров. Город потратил на это удовольствие 160 тысяч долларов. Конгрессмены уже требуют от виновников торжества немедленно возместить Нью-Йорку эти непредвиденные траты.

"Главный вопрос – кто будет оплачивать работу сотрудников полиции? В прошлом организаторы частных мероприятий в Мэдисон-сквер-гарден получали счет и возмещали расходы города. Посмотрим, что будет с Тейлор и Трэвисом", - говорит Джо Линг Кент, корреспондент CBS News.

Впрочем, уже известно, что расходы на полицию станут не самой большой частью свадебного бюджета. Если верить утечкам и приблизительным подсчетам экспертов журнала "Форбс", эта свадьба точно займет почетное место в рейтинге самых дорогих, так как потрачено на торжество минимум 20 миллионов долларов. 60 000 долларов - на перекрытие Седьмой авеню рядом со стадионом, 3 миллиона долларов стоили 3 дня аренды самого стадиона, еще порядка 10 миллионов ушли на обязательную страховку и компенсацию за отмену экскурсионных туров и простой сувенирных магазинов. Еще порядка 10 миллионов потратили на еду, фейерверки и декорации.

Что самое поразительное – все американские и международные СМИ уже неделю обсуждают именно финансовую информацию, а не трепетные моменты церемонии. И виновата в этом только Тейлор Свифт – она решила максимально засекретить все, что происходило внутри стадиона. Светские обозреватели утверждают, что своим молчанием поп-дива только дразнит фанатов и провоцирует бытовую зависть. Но окончательно всех добили гигантские светящиеся экраны, объявившие Нью-Йорку, что пара расписалась. И башня Эмпайр-стейт-билдинг, которая окрасилась в нежно-голубой цвет в честь этого знаменательного события.

Накала пафоса не выдержал даже Белый дом и в официальных аккаунтах вместо поздравления потроллил пару, исправив надпись "Молодожены" на "Трамп - ваш президент". В общем, намекнули, что в ночь перед днем рождения страны неприлично праздновать свадьбу с размахом на целый город.

Не спасла от хейта даже благотворительная акция – влюбленные перечислили различным фондам 26 миллионов долларов, но этот жест критики восприняли всего лишь как откуп за доставленные неудобства.

"Тейлор, это не твой город! Какое невероятное высокомерие, какое высокомерие! И при этом ты не даешь публике ни одной фотографии - вот что меня раздражает больше всего! Если бы ты праздновала на частной территории – никто бы не возражал, но ты захватила городской транспортный узел, захватываешь полицию – так что лучше бы показать нам фотографии! И с каких пор ты стала такой скрытной?! Твои песни не говорят о том, что ты королева деликатности, наоборот!", - возмутилась Шаллон Лестер, писательница.

Так что пока американские журналисты пытаются собирать информацию из сплетен. Уже известно, что стадион был превращен в сказочный сад. Правда, пластиковый. А Тейлор произносила клятву в свадебном платье от "Диор". Согласно утечкам, оно фактически копирует одно из свадебных платьев ее кумира - легендарной голливудской дивы Элизабет Тейлор. Жених тоже был в белом и тоже от "Диор". Кстати, Свифт на удивление эффективно удалось запугать звездных гостей – им строго-настрого запретили выкладывать фотографии в социальные сети, а ведь среди приглашенных были Хью Грант, Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Том Хэнкс и еще тысяча исключительно знаменитых и богатых персон. И что поразительно – все они подчинились капризу невесты, правда, не просто так. Со многими из них Тейлор даже не знакома лично. А потому что все они, включая обслуживающий персонал, подписали соглашение о неразглашении. Сразу понятно, насколько душевным было мероприятие.

Эксперты уже назвали эту свадьбу очередным коммерческим проектом Тейлор Свифт, на котором она заработает очередную сотню миллионов: "Тейлор позволяет нам участвовать в ее жизни только тогда, когда она получает финансовую выгоду. Мне сказали, что эту свадьбу снимала профессиональная команда операторов. И Тейлор боится, что любое слитое видео снизит цену на документальный фильм, который хотят продать крупному стриминговому сервису. Прошли те времена, когда можно было заработать 10–15 миллионов долларов лишь на фотографиях в журнале People или "Окей". Сегодня там денег не заработаешь".

Тейлор вообще старается максимально монетизировать свое имя – не зря же ее персону как явление в бизнесе даже изучают в американских университетах – в том числе и в Гарварде. А Федеральная резервная система назвала певицу двигателем экономики.

Вместе с тем аналитики утверждают, что по степени раздражения публики Тейлор Свифт догнала мультимиллиардера Джеффри Безоса, который ровно год назад тоже пышно праздновал свадьбу с Лорен Санчес, но не в Америке, а в Италии. Полная парализация Венеции ему обошлась в 46 миллионов долларов. Тогда владельца "Амазон" даже обвиняли в покупке целого города.

Кстати, недавно газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала статью о супругах, в которой объясняется их основной принцип жизни - не стесняться своего богатства и максимально им наслаждаться.

И все же среди суперзвезд пока еще остались скромные миллионеры, которые не выпячивают свое богатство. Вот, например, певица Дуа Липа - одна из самых успешных в Великобритании. В мае вышла замуж за британского актера Каллума Тёрнера. Церемония прошла скромно – потратили всего 2 миллиона долларов. И без игры в прятки с публикой – расписались в мэрии, и любой желающий смог сделать фотографии. А на банкет в Италию позвали всего 300 гостей. То есть по сравнению со свадьбой Тейлор Свифт атмосфера была камерной.

Ну и в целом по статистике современные миллионеры все же стремятся экономить на свадьбах, а такие персонажи, как Безос и Свифт, это, скорее, исключение. И своим отношением к жизни как к бизнес-проекту они больше пугают, чем восхищают.

Кстати, по слухам в брачном контракте Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прописано, что муж за каждую измену должен выплачивать жене по 20 миллионов долларов. А ведь приблизительно столько и потратили на свадьбу. Высокие отношения.