В России начали зарабатывать на нытье: гайд по самой честной услуге интернета

Нытинг, то есть перечисление своих жалоб и проблем собеседнику с целью просто выговориться, по мнению многих имеет все шансы стать словом года. Новомодное веяние, подчеркивают специалисты, вообще-то базовая потребность человека разумного. Мы – существа социальные. А значит, даже самым сильным и стойким когда-то как воздух становятся необходимы простое, душевное, безусловное принятие.

"Человек приходит, он не хочет, чтобы его осудили. Да и не хочет получить какую-то оценку. Это вообще древний такой механизм, который помогает людям оздоравливаться. То есть помогает высказываться, помогает не держать в себе, то есть выплескивать все эмоции", - объясняет психолог Наталья Журавлева.

"Десятиминутки сочувствия" родом из Японии. Айтишники с тонкой душевной организацией еще в начале нулевых поняли, что больше не вывозят. Слезы катились градом, производительность труда падала. А на совещаниях вместо сугубо рабочих вопросов стали все чаще обсуждать хамоватых соседей, навязчивых кавалеров и погоду, которая в этом месяце как-то особенно не задалась.

"В основном в ИТ-сфере работают интроверты. Они не сплетники. Они не любители нести какую-то информацию от другого человека дальше. Такие люди хотят остаться как бы инкогнито, чтобы их информацией не воспользовались потом недружественные коллеги, которые прикидываются друзьями. Кстати говоря люди, которые вот таким образом ноют и выговариваются, частенько не идут к одному и тому же слушателю, они меняют их", - отметила Марианна Абравитова, клинический психолог.

Во избежание подобных инсинуаций постановили – ныть только штатному специалисту в отведенной комнате, но главное – строго по графику, в определенные часы. Многие крупные фирмы взяли подобную тактику на вооружение. Корпоративный дух! Тимбилдинг! Им там, конечно, хорошо. А как быть всем остальным?

Жалобы с недавних пор принимают на специально созданном сайте. В соцсетях уже пошутили – получается своеобразный чемпионат мира по нытингу. Россия пока на втором месте, а вот лидирующая строчка прочно закрепилась за США. Что вполне объяснимо. Как говорят в таких случаях – комментировать только портить. Пока жалоб на сайте чуть больше 2 тысяч, цель - собрать миллион.

В мире – пандемия одиночества. Да и использовать друзей в качестве "жилетки" как-то неудобно. Так называемый "синдром попутчика", когда незнакомому человеку выкладываешь сразу все и сразу, никто не отменял. На популярном сервисе объявлений - десятки желающих выслушать и понять. Цена в среднем от 1000 рублей за час нытья.

Хотите жаловаться? Жалуйтесь. Хотите материться? Материтесь. Хотите кричать, обвинять судьбу, соседей, бывших, начальство, коммунальщиков, Вселенную или голубей за окном? Пожалуйста. Для работы используется специализированная жилетка, изготовленная вручную из высококачественных памперсов повышенной впитываемости. Она прошла независимые испытания в условиях: понедельников; ипотек; бывших партнеров; сломанных принтеров; обновлений Windоws; общения с техподдержкой.

"Раньше обращались женщины, теперь уже и подтягиваются мужчины. Знаете, параллель проведу со стоматологом. Когда у человека болит зуб - он идет к стоматологу. Но есть еще чистка зубов. То есть это профилактика кариеса. Вот то же самое и здесь получается", - продолжает Журавлева.

К тому же для многих принципиально: "ныть - не значит обращаться к психологу". Для проработки детских травм и обращения к профессиональному врачевателю душ нужно созреть. А нытинг – быстро, анонимно. А главное - безопасно. Почти как общение с нейросетью.

"Действительно - можно с ней поговорить. Действительно - она может еще и поддержать. Может помочь - то есть предложить какие-то идеи и решения, но в любом случае это все равно будет машина, а человеку нужен человек", - добавила Журавлева.

У человека ведь целый набор инструментов. Например, грустная музыка, по словам психологов, чудесным образом способствует эмоциональной разрядке и выражению подавленных эмоций. А еще есть сплетни! Среднестатистический человек уделяет им 38 минут в день. Элементы сплетен, подсчитали британские специалисты, занимают от 60% до 70% всех разговоров взрослых людей. И, по мнению антропологов, достались нам в наследство от приматов, заменив груминг.

Кроме того, щедрую порцию нытинга непременно нужно сдобрить дофамином - то есть чем-то приятным. У предоставляющей такие услуги Ульяны для этих целей есть Кузя и Миша. Всего за 100 рублей в день ноющий заказчик получит фото импозантных котиков. Оказывается, и это тоже покупают.

"Эта составляющая была изначально добавлена, скажем так, с юморком, но как оказалось, она тоже достаточно востребована. Фотографии в интернете людей тоже привлекают, но именно регулярная отправка фотографий конкретного питомца подает вам ощущение, что у них у самих этот питомец есть", - рассказывает Ульяна.

Впрочем, чужие котики, платная жилетка и регулярное нытье могут иметь обратный эффект. Это тот случай, когда лекарство становится ядом.

"У нас есть нейронные связи, которые выстраиваются. И выстраиваются достаточно крепко. И которые тогда формируют такую позицию жалобщика. Поэтому если проблемы глубинные, то, конечно, их надо решать", - заключила Абравитова.

В общем, почти шекспировский вопрос "Ныть или не ныть" однозначного ответа не имеет. В одном, однако, сходятся все специалисты – хрупкое ментальное здоровье нужно холить и лелеять. Прежде всего ради себя. И немного - для окружающих.