Волочкова со слезами на глазах обратилась к россиянам: "Люди, хотите правду?"

Анастасия Волочкова зимой перенесла сложную операцию на колене, но уже во всю танцует на сцене. Балерина говорит, что каждое движение дается ей с трудом, но при этом она не готова отказаться от выступлений.

Бывшая прима Большого театра записала эмоциональное обращение к поклонникам, в котором рассказала, как тяжело ей далось возвращение на сцену. После операции Анастасия успела дать 25 концертов за два с половиной месяца. И это при том, что восстановление после хирургического вмешательства продолжается.

"Люди, хотите правду? Я вам хочу сказать. После той операции, которую я перенесла, вот реально я уже 25 концертов дала за два с половиной месяца. Ребята, реально, это тяжело. Я хочу вам сказать, что я просто устала. У меня еще месяц впереди до моей поездки на Мальдивы", — поделилась балерина.

Напомним, Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Артистке заменили тазобедренный сустав из-за полностью стертого хряща.

Вернувшись в Россию, Анастасия начала активно заниматься восстановлением. Сейчас балерина снова выступает на сцене, хотя признается, что это далось ей непросто. Волочковой приходится быть особенно осторожной, но она уже садится на шпагат.