Пассажира засосало в разбитый иллюминатор самолета

Самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся в Германию из греческих Салоников, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Во время взлета фрагмент двигателя оторвался и попал в иллюминатор.

В разбитый иллюминатор Boeing 737-800 затянуло сидевшего рядом 61-летнего пассажира. Из-за разгерметизации выскочили кислородные маски, на боту началась паника. Как рассказали позже пассажиры лайнера, голова и плечи мужчины оказались полностью снаружи воздушного судна, однако соседям удалось его удержать.

После разгерметизации самолет начал терять высоту. Пассажирам никто не объяснял, что происходит, стюардессы были в шоке, они не могли ничего сказать. К счастью, в салоне находились несколько врачей, они оказали пострадавшему мужчине первую помощь. Когда Boeing вернулся в аэропорт вылета, пострадавшего госпитализировали, передает РИА Новости.