Откровенной вражде между Польшей и Украиной пока препятствует наличие общего врага. Киев рассчитывает, что сегодня Варшава не предпримет ничего, что могло бы ослабить его способность противостоять Москве. Однако меняющаяся ситуация на фронте и конфликт с Польшей в конце концов приведут к побегу Владимира Зеленского с Украины, считает бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.

Как написал Друлак в статье для Časopis argument, счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало - скорее всего, он сбежит. Дипломат подчеркивает, что положение главы киевского режима резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками.

Напряжение между Киевом и Варшавой все возрастает. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации Украинской повстанческой армии* (УПА признана экстремистской и запрещена в России). Туск в своем заявлении уточнил, что обращается ко всем порядочным, умным и ответственным гражданам Украины.

*Организация УПА признана экстремистской и запрещена в России