Чемоданы с миллионами рублей обнаружили в аэропорту российского города

Чемоданы с деньгами задержали таможенники в аэропорту Махачкалы. Россиянин пытался нелегально вывезти 177 миллионов рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Пытавшийся вывезти пачки купюр 38-летний мужчина пытался зарегистрироваться на рейс в Бишкек. Он утверждал, что деньги получены от продажи недвижимости. Свои слова он подтверждал договором купли-продажи.

Таможенники установили, что документы не соответствуют требованиям российского законодательства. Вывоз чемоданов с миллионами был запрещен.