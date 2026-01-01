В МИД высказались о введении выездных виз для россиян

Появившиеся в СМИ сообщения о разработке в МИД России закона о выездных визах для россиян прокомментировали в самом внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту информацию ахинеей.

Сейчас для выезда за пределы России требуется действующий заграничный паспорт. В некоторые страны можно выехать и с внутренним российским паспортом. В этом списке - Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия, передает ТАСС.

По состоянию на май 2026 года, граждане России могут посещать без визы более 80 стран. В большинстве государств срок безвизового пребывания составляет от 30 до 90 дней. Конкретный срок зависит от законодательства страны, в которую направляется россиянин.