Трамп завещал в случае его гибели нанести беспрецедентный удар по Ирану

Сообщения о том, что Тель-Авив предупредил Вашингтон о новом заговоре против президента США, не соответствуют действительности. Тем не менее, Дональд Трамп, по его словам, знает, что давно является "целью номер один" для Тегерана.

Как сказал Трамп в интервью газете New York Post, он знает, что давно внесен в список. По словам американского лидера, он оставил указания нанести по Ирану удар беспрецедентной силы, если Тегерану удастся реализовать планы по его убийству.

Трамп сказал, что завещал просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше. Президент США убежден, что Иран уже много лет стремится его убить. По словам Трампа, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности, однако, как считает президент США, он уже давно является "целью номер один" для Тегерана.